Znamy laureatki XIII edycji konkursu Bizneswoman Roku, wybrane spośród rekordowej liczby ponad 1300 nominacji

W ciągu 13 lat istnienia konkursu nagrodzono już 121 przedsiębiorczyń, zarówno z małych jak i dużych międzynarodowych firm, oraz liderki i liderów reprezentujących 27 organizacji. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, ale też, co ważniejsze, możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju. Obecna edycja była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń.

Ogromnie cieszy mnie fakt, że mimo trudnej i niepewnej sytuacji gospodarczej w ostatnich dwóch latach wpłynęło ponad 1300 nominacji - o niemal ⅓ więcej, niż w poprzedniej edycji. To pokazuje, że nie tylko konkurs Bizneswoman Roku staje się coraz bardziej znany, ale też, że polskie przedsiębiorczynie coraz chętniej i głośniej chcą mówić o swoich sukcesach i aktywnie zwiększać rozpoznawalność swoich biznesów - mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku i prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Laureatki wybierane są przez Jury Główne pod przewodnictwem dr Ireny Eris, w którego skład wchodzą liderzy opinii i przedstawiciele świata biznesu. W tej edycji konkursu dodano nową kategorię - „Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi potrzebami”. W niej nagradzane są organizacje oraz liderki aktywnie zaangażowane i realizujące działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz neuroróżnorodnych. Laureatki i laureatów w kategoriach zamkniętych konkursu poznamy 13 maja podczas gali podsumowującej.

LAUREATKI XIII EDYCJI KONKURSU BIZNESWOMAN ROKU

W KATEGORIACH OTWARTYCH

Kategoria: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln zł

Klaudia Śmieja-Rostworowska – CEO MADANTS, jednego z liderów rynku audiowizualnego w Polsce i Europie. Firma specjalizuje się w produkcji treści filmowych ambitnych i artystycznych, mających potencjał festiwalowy i dystrybucyjny. Od momentu powstania w 2019 r. realizuje działalność opartą na wymianie kulturowej twórców między krajami na całym świecie. Dotychczasowe koprodukcje obejmują m.in. Islandię, Wielką Brytanię, Portugalię, USA, Chile, Kazachstan, Niemcy, Francję, Grecję, Nową Zelandię czy Ukrainę.

Kategoria: Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln zł

Paulina Pastuszak - hobby, jakim była dla niej stylizacja paznokci, stopniowo przerodziło się w sposób na życie i świetnie prosperujący biznes. Oferuje usługi szkoleniowe, wydaje książki i tworzy podcasty. Jest światowej sławy edukatorką - jedną z nielicznych instruktorek na świecie prowadzących szkolenia na 5 kontynentach. Nawet w tak trudnych dla jej branży czasach pandemii podwoiła przychody swojej firmy.

Kategoria: Start-up Roku

Agata Szczeszak – CEO firmy Lumekko, zajmującej się projektowaniem oraz produkcją zabezpieczeń świetlnych możliwych do umieszczenia na różnego rodzaju materiałach, m.in. na różnego rodzaju opakowaniach czy dokumentach. Pozwalają potwierdzić autentyczność produktu i stanowią odpowiedź na problem fałszerstw, m.in. w branżach kosmetycznej, farmaceutycznej, czy kolekcjonerskiej.

Kategoria: Mikrobiznes

Katarzyna Nejman – właścicielka Siostry Plotą. Wraz ze swoją siostrą postanowiła uratować lokalny sklep z produktami z wikliny, który ich dziadek prowadził przez 30 lat, i rozkochać ludzi w rękodziele, które powoli w Polsce wymiera. W trudnych czasach pandemii rozwinęły rodzinny biznes w duchu zero waste, kultywując polskie tradycje rzemieślnicze i zdobywając nowych klientów.

Kategoria: Liderka w Nowych Technologiach

W tej kategorii przyznano dwie nagrody ex aequo:

Brygida Dzidek – CEO firmy Haptology, naukowczyni i pomysłodawczyni Pierścienia Hapling, symulującego wrażenie dotykowe, co pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie i bogatsze doświadczenie w korzystaniu z rozwiązań VR i AR.

Urszula Sankowska – COO w MIM Solutions, firmie rozwijającej technologie sztucznej inteligencji w branży FEMTECH, czyli technologii dedykowanych kobietom, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem. Ich rozwiązania będą w stanie pomóc parom mającym problemy z zajęciem w ciążę metodą in vitro, a także wesprą lekarzy w badaniu ultrasonograficznym rezerwy jajnikowej kobiety.

Kategoria: Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Beata Jarosz i Joanna Pruszyńska-Witkowska – współzałożycielki Future Collars. Aktywnie działają na rzecz edukacji i szkolenia kobiet, zwłaszcza tych, które są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy ze względu na automatyzację zawodów i kryzys spowodowany pandemią. Future Collars jest organizatorem konferencji „Dzień Kariery Kobiety w IT”, której celem jest zwiększenie obecności kobiet w tej branży. Beata i Joanna są również inicjatorkami kampanii społecznej Woman Update, której zadaniem jest dodawanie kobietom odwagi, inspirowanie i wspieranie ich w zdobywaniu kompetencji cyfrowych i wejściu do branży IT. Celem kampanii jest również przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, a także pokazanie różnorodności ról i stanowisk oraz potencjału IT. Kampania jest drogowskazem w kontekście możliwych ścieżek rozwoju i dalszej kariery.

Oprócz tego wyróżnienie otrzymała Magdalena Biernat – Dyrektorka Centrum Cyfrowego, które troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Od 2019 r. prowadzi Spółdzielnię Otwartej Edukacji, gdzie przeszkoliła według własnej metody kilka tysięcy nauczycielek oraz bibliotekarek, a także wspiera warsztaty lokalne z kompetencji cyfrowych. Centrum Cyfrowe kierowało także projektem stworzenia chatbota „Edzia”, który dostarczał wsparcia nauczycielom i nauczycielkom w pierwszych miesiącach edukacji zdalnej.

Kategoria: Ograniczenie Śladu Węglowego

Anna Kurnatowska – Country Manager w Too Good To Go, firmie walczącej z marnowaniem jedzenia za pomocą aplikacji, pozwalającej użytkownikom kupić nadwyżki jedzenia z restauracji i kawiarni, które normalnie na koniec dnia trafiłyby na śmietnik. Dodatkowo firma inwestuje w odnawialne źródła energii, sadzi lasy, wykorzystuje materiały z drugiego obiegu i ogranicza zużycie opakowań jednorazowych do minimum.

Świadomość konieczności działań na rzecz środowiska rośnie nie tylko wśród konsumentów, ale także wśród przedsiębiorców. Chcemy być częścią tej zmiany. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sektor budowlany odpowiada za prawie 40% emisji dwutlenku węgla związanych z energią na świecie. Żaden inny sektor nie ma większego wpływu na emisję. Chcemy więc wyznaczać drogę ku bardziej ekologicznej transformacji naszej branży, podejmując zdecydowane działania dążące ku neutralności klimatycznej. To nasza odpowiedzialność nie tylko wobec otoczenia, ale i wobec przyszłych pokoleń. Cieszy nas, że to podejście staje się coraz bardziej popularne w wielu różnych branżach i staje się integralną częścią biznesów, niezależnie od ich rozmiarów - mówi Karolina Radziszewska, wiceprezes wykonawczy ds. HR spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, partnera kategorii „Ograniczenie Śladu Węglowego.

Kategoria: Organizacja Przyjazna Rodzicom

Dominika Kotuła-Gibas - Head of HR Blue Media, dostawcy innowacyjnych usług płatniczych. To firma świadoma tego, że zadbany i zadowolony rodzic pracuje efektywniej i jest bardziej zaangażowany. Codziennie wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców, których zatrudniają. W tej kategorii kapituła konkursu oceniała pracodawców pod kątem dobrych praktyk wewnątrz organizacji oraz rozwiązań wprowadzanych z myślą o aktywnych zawodowo rodzicach i pracownikach posiadających rodziny. Wśród dobrych praktyk stosowanych przez Blue Media znajdują się m.in. elastyczne godziny pracy, dodatkowe wsparcie finansowe dla świeżo upieczonych rodziców, dofinansowanie kosztów żłobka i przedszkola czy wypoczynku dla dzieci starszych, pożyczki na cele mieszkaniowe, dedykowane programy i szkolenia rozwojowe, spotkania z coachami parentingowymi i wiele innych.

Nie da się tworzyć dobrych produktów i budować silnej firmy w nieprzyjaznym środowisku pracy, niepozwalającym zadbać o własne potrzeby. Łączenie roli rodzica z karierą zawodową to wymagające wyzwanie, a rolą dobrego pracodawcy jest wspieranie pracowników w jego realizacji. Programy dla rodziców powinny być standardem, a firmy, które tego nie rozumieją, prędzej czy później mogą mieć trudności ze znalezieniem i utrzymaniem dobrych pracowników. Z przyjemnością postanowiliśmy więc zostać partnerem konkursu „Bizneswoman Roku”, promującego przedsiębiorczość i dobre postawy pracodawców - mówi Magda Dziewguć, Country Manager Google Cloud Poland, partnera kategorii „Organizacja Przyjazna Rodzicom”.

Kategoria: Organizacja Dostępna Osobom ze Szczególnymi Potrzebami

Izabela Jachim-Kubiak – Prezeska Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, wspierającej dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, prowadzącej specjalne placówki edukacyjno-terapeutyczne i lecznicze. Jako pierwsi w Polsce zainicjowali wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju.

